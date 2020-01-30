КХЛ. Минское «Динамо» вновь проиграло

/ Спорт
Просмотров: 143

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели очередное поражение. В рамках нынешней выезной серии «зубры» уступили в дополнительное время «Автомобилисту».

Игра получилась очень результативной — болельщики увидели 11 голов. Увы, для поклонников белорусского клуба, победу праздновали уральцы — 6:5.

Заброшенными шайбами в поединке отметились:

1:0 — Голышев (10:44);

1:1 — Ковыршин (27:42);

1:2 — Павлович (29:47-мен.);

2:2 — Обидин (31:07);

3:2 — Платт (32:26-бол.);

3:3 — А.Костицын (43:51-бол.);

4:3 — Мамкин (45:57);

4:4 — Стефанович (51:45);

5:4 — Батыршин (55:46);

5:5 — Стефанович (57:05);

6:5 — Голышев (60:27).

Напомним, минское «Динамо» стало первой командой КХЛ, потерявшей шансы попасть в плей-офф.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Екатеринбург

Другие материалы на эту тему:

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть