КХЛ. Минское «Динамо» вновь проиграло

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели очередное поражение. В рамках нынешней выезной серии «зубры» уступили в дополнительное время «Автомобилисту».

Игра получилась очень результативной — болельщики увидели 11 голов. Увы, для поклонников белорусского клуба, победу праздновали уральцы — 6:5.

Заброшенными шайбами в поединке отметились:

1:0 — Голышев (10:44);

1:1 — Ковыршин (27:42);

1:2 — Павлович (29:47-мен.);

2:2 — Обидин (31:07);

3:2 — Платт (32:26-бол.);

3:3 — А.Костицын (43:51-бол.);

4:3 — Мамкин (45:57);

4:4 — Стефанович (51:45);

5:4 — Батыршин (55:46);

5:5 — Стефанович (57:05);

6:5 — Голышев (60:27).

Напомним, минское «Динамо» стало первой командой КХЛ, потерявшей шансы попасть в плей-офф.