КХЛ. Минское «Динамо» вновь проиграло
Хоккеисты минского «Динамо» потерпели очередное поражение. В рамках нынешней выезной серии «зубры» уступили в дополнительное время «Автомобилисту».
Игра получилась очень результативной — болельщики увидели 11 голов. Увы, для поклонников белорусского клуба, победу праздновали уральцы — 6:5.
Заброшенными шайбами в поединке отметились:
1:0 — Голышев (10:44);
1:1 — Ковыршин (27:42);
1:2 — Павлович (29:47-мен.);
2:2 — Обидин (31:07);
3:2 — Платт (32:26-бол.);
3:3 — А.Костицын (43:51-бол.);
4:3 — Мамкин (45:57);
4:4 — Стефанович (51:45);
5:4 — Батыршин (55:46);
5:5 — Стефанович (57:05);
6:5 — Голышев (60:27).
Напомним, минское «Динамо» стало первой командой КХЛ, потерявшей шансы попасть в плей-офф.