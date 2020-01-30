Эксперты ВБ: в Беларуси снизился индекс развития детей раннего возраста

Индекс развития детей раннего возраста в Беларуси за последние семь лет снизился, сообщил журналистам глава представительства Всемирного банка Александр Кремер, комментируя представленные 30 января в Минске результаты обследования домашних хозяйств.

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По данным шестого раунда многоиндикаторного кластерного обследования домашних хозяйств для оценки положения детей и женщин в Беларуси (МИКС-6), проведенного в 2019 году, индекс развития детей в раннем возрасте (три-четыре года) составляет 87%, в то время как, по данным 2012 года, он был равен 93%.

«Сегодня этот показатель несколько ниже, чем мог бы быть, учитывая, что в Беларуси хорошая база социальной помощи и защиты», — отметил Кремер.

87 из 100 детей развиваются в соответствии со своим возрастом как минимум в трех из четырех областей: физическое, познавательное, социально-эмоциональное развитие, а также навыки чтения и счета. При этом лучше всего показатели по познавательному и физическому развитию — 99 детей из 100, хуже всего с навыками чтения и счета — 37 из 100.

Кремер предложил сложить полученные данные с результатами недавно опубликованного исследования, в котором впервые приняла участие Беларусь, — PISA (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).

«Оно показало, что в Беларуси 20% детей из самых состоятельных семей на три года опережают сверстников из 20% детей из наименее финансово обеспеченных семей. Думаю, если взять результаты исследования PISA и проанализировать их вместе с результатами МИКС-6, мы сможем найти причины, почему это происходит», — сказал глава представительства ВБ.

Начальник главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Белстата Инна Коношонок отметила, что на первые три-четыре года жизни ребенка приходится «период быстрого умственного развития, поэтому охват программами дошкольного образования, а также качество ухода за ребенком в семье — основные факторы детского развития этого периода».

Согласно результатам обследования, с 97% детей в возрасте от двух до четырех лет взрослые члены домохозяйств занимаются четырьмя и более видами деятельности, содействующей подготовке к школе: чтение книг, рассматривание картинок, исполнение песен, включая колыбельные, игры, прогулки, рисование, счет. При этом в 93% семей с детьми занимаются мамы.

Дошкольными образовательными программами охвачено 90% детей трех-четырех лет. Этот показатель выше среди городских детей, матери которых имеют высшее образование, и среди детей из наиболее обеспеченных семей.

Все меньше детей остаются дома без надлежащего присмотра (одни или с другим ребенком младше 10 лет). В 2019 году таких детей в возрасте до пяти лет было 2% против 4% в 2012 году.

Результаты еще одного блока обследования показали снижение потребления алкоголя, в том числе среди малолетних. В 2019 году его употребляли менее половины взрослых женщин (47%) и две трети мужчин (67%).

Среди респондентов в возрасте до 15 лет пробовали алкоголь 3% девочек и 7% мальчиков. По данным обследования 2012 года, алкоголь употребляли 61% женщин и 74% мужчин, среди подростков пробовали спиртные напитки 9% мальчиков и 4% девочек.

Шестой раунд многоиндикаторного кластерного обследования домашних хозяйств для оценки положения детей и женщин в Беларуси (МИКС-6) был проведен Белстатом в рамках реализации проекта международной технической помощи при финансовой поддержке ЮНИСЕФ, Европейского союза, Всемирного банка, правительства России и Управления ООН по наркотикам и преступности.

МИКС является глобальной инициативой ЮНИСЕФ и представляет собой одну из самых крупных международных программ по обследованию домашних хозяйств. Беларусь также участвовала в третьем (2005 год) и четвертом (2012 год) раундах МИКС.

В ходе обследования получена объективная информация по более чем 120 показателям (здоровье матери и ребенка, питание детей грудного и раннего возраста, развитие и воспитание детей, репродуктивное поведение женщин, отношение к домашнему насилию, сексуальное поведение молодых людей, ощущение безопасности на улице, общая удовлетворенность жизнью и т.д.).

По словам организаторов обследования, ценность полученных данных в том, что они позволяют охарактеризовать положение детей и женщин за последние годы с момента проведения предыдущих раундов МИКС и отследить прогресс в достижении Целей устойчивого развития (получены данные по 21 показателю ЦУР).