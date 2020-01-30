БФСО «Динамо» возглавил полковник из Департамента охраны МВД

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Новым руководителем БФСО «Динамо» стал полковник милиции Игорь Оберемко.

До этого он возглавлял Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД.

Министр внутренних дел Юрий Караев выразил уверенность, что общество «Динамо» и в дальнейшем «будет высоко нести знамя отечественного спорта».

Он также подчеркнул, как сообщает пресс-служба МВД, что «главным экзаменом для всей спортивной общественности станут Олимпийские игры в Токио, где нашу страну будет представлять немало динамовцев».

Как сообщили в пресс-службе БФСО, Игорь Оберемко в 1990-м окончил Высшее политучилище МВД СССР, в 2003-м — Академию МВД Беларуси.

Он награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За безупречную службу» III и II степеней.
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Тэги: БФСО Динамо Персона: Игорь Оберемко

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