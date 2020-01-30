БНПА: диалог с властью идет, но результатов не всегда удается добиться

Диалог между бизнесом и властью должен стать более эффективным. Такое мнение высказал председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец, отвечая на вопросы журналистов по случаю 30-летия ассоциации.

Он подчеркнул, что повысить эффективность взаимодействия с госорганами возможно только в том случае, когда деловое сообщество сможет должным образом формулировать свои предложения.

«Мы должны повысить уровень экономической и юридической экспертизы, чтобы отстаивать свои интересы в диалоге с госорганами», — сказал Швец.

По его мнению, когда деловое сообщество направляет свои предложения в госорганы, проблемы должны быть комплексно проанализированы.

Диалог с госорганами идет, однако результатов не всегда удается добиться, отметил глава БНПА. В качестве примера он привел решение Конституционного суда, который предложил правительству внести изменения в закон о нормативных актах и придать разъяснениям госорганов правовой статус.

«Если бы это произошло, легче было бы рассматривать в судах эти вопросы, и не будет такого, что департамент финансовых расследований Комитета госконтроля не согласен с разъяснениями Министерства по налогам и сборам», — сказал Швец.

Однако пока, добавил он, решение Конституционного суда, которое инициировало деловое сообщество, не реализовано и правовой статус разъяснений госорганов до сих пор не определен.

Вместе с тем, хотя не все инициативы делового сообщества удается реализовать, интерес предприятий к участию в работе бизнес-ассоциаций растет, заявил руководитель ассоциации.

«Наша задача меньше говорить в общем и через конкретные примеры вносить предложения в госорганы, которые позволят бизнесу отстаивать законные интересы», — подчеркнул Швец.