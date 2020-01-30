ВОЗ назвала вспышку коронавируса 2019-nCoV ЧП международного масштаба

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил: «Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса».

Как пишет bbc.com , такое решение было принято после экстренного совещания руководства организации в Женеве.

В то же время ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.

В Беларуси по подозрению на заражение коронавирусом 2019-nCoV был обследован 121 человек, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун (74 человека, из них 25 — граждане КНР, шесть — Украины, остальные — граждане Беларуси).

Ранее Минздрав Беларуси сообщал, что коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

По словам министра Владимира Караника, в Национальном аэропорту Минск планируется ввести двойной контроль для выявления коронавируса. Первичный контроль будет на борту. При выявлении подозрения на ОРВИ он продолжится в изолированном помещении.

Кроме того, в ближайшие дни в аэропорту будет налажен лабораторный контроль, сказал глава Минздрава. При подозрении на вирус анализ (мазок слизистой рта) можно будет сдать прямо в аэропорту, сказал Караник. Пройти тесты также будут предлагать всем, кто контактировал с заболевшими — прибывшими из Китая. Результат будет готов через 4-12 часов.

По словам главы Минздрава, в настоящий момент уточняются списки студентов и других граждан КНР, уехавших в Китай на каникулы.

Число умерших от коронавируса в КНР достигло 170 человек. Новые случаи заболеваний зафиксированы в 15 странах, многие из которых ввели карантинные режимы. Зараженными в КНР являются 7711 человек.

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее сообщалось, что китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса.

Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому коллеге.