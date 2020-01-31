Следователям полиции поручено провести дополнительные действия по делу Шеремета

Офис генерального прокурора Украины дал следователям Национальной полиции письменные указания о проведении дополнительных следственных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Кроме того, следователям поручено тщательно проверить аргументы, выдвинутые защитой подозреваемых.

«Определены четкие временнЫе рамки для исполнения указаний, по результатом которого будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства», — отмечается в релизе.

Подозрение в умышленном убийстве уроженца Беларуси Павла Шеремета было предъявлено трем гражданам:

48-летнему сержанту сил специальных операций музыканту группы Riffmaster (одновременно его кличка) Андрею Антоненко;

40-летней Юлии Кузьменко (волонтер, детский хирург, кличка Лиса);

26-летней Яне Дугарь (военнослужащая по контракту, медсестра).

Они были задержаны 12 декабря прошлого года. По мнению следствия, Антоненко вместе с неустановленными лицами изготовил взрывное устройство, Кузьменко прикрепила его к днищу автомобиля, на котором передвигался Шеремет, а Дугарь вела разведку местности накануне преступления.

14 декабря суд Печерского района Киева арестовал Антоненко и Кузьменко до 8 февраля 2020 года, а Дугарь отправил под домашний арест. Все трое считают себя невиновными.

24 января суд изменил меру пресечения Дугарь на ночной домашний арест. 3 февраля будет рассмотрена жалоба Кузьменко на меру пресечения.

Исполнительный директор «Украинской правды», ведущий радиостанции «Вести» Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. По словам руководства МВД и Национальной полиции, сейчас основной версией мотива убийства является попытка дестабилизации ситуации в Украине.