Следователям полиции поручено провести дополнительные действия по делу Шеремета

/ Общество
Просмотров: 80

Офис генерального прокурора Украины дал следователям Национальной полиции письменные указания о проведении дополнительных следственных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.


Дело Шеремета: СБУ опровергает главу МВД

Кроме того, следователям поручено тщательно проверить аргументы, выдвинутые защитой подозреваемых.

«Определены четкие временнЫе рамки для исполнения указаний, по результатом которого будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства», — отмечается в релизе.

Подозрение в умышленном убийстве уроженца Беларуси Павла Шеремета было предъявлено трем гражданам:

  • 48-летнему сержанту сил специальных операций музыканту группы Riffmaster (одновременно его кличка) Андрею Антоненко;
  • 40-летней Юлии Кузьменко (волонтер, детский хирург, кличка Лиса);
  • 26-летней Яне Дугарь (военнослужащая по контракту, медсестра).

Они были задержаны 12 декабря прошлого года. По мнению следствия, Антоненко вместе с неустановленными лицами изготовил взрывное устройство, Кузьменко прикрепила его к днищу автомобиля, на котором передвигался Шеремет, а Дугарь вела разведку местности накануне преступления.


«У подозреваемых есть покровитель». Новые подробности дела Шеремета

14 декабря суд Печерского района Киева арестовал Антоненко и Кузьменко до 8 февраля 2020 года, а Дугарь отправил под домашний арест. Все трое считают себя невиновными.

24 января суд изменил меру пресечения Дугарь на ночной домашний арест. 3 февраля будет рассмотрена жалоба Кузьменко на меру пресечения.

Исполнительный директор «Украинской правды», ведущий радиостанции «Вести» Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. По словам руководства МВД и Национальной полиции, сейчас основной версией мотива убийства является попытка дестабилизации ситуации в Украине.

Сюжет: Убийство Павла Шеремета
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство Шеремета Генрокуратура Украины Украина Персона: Павел Шеремет Андрей Антоненко Юлия Кузьменко Яна Дугарь

Другие материалы на эту тему:

«У подозреваемых есть покровитель». Новые подробности дела Шеремета

«У подозреваемых есть покровитель». Новые подробности дела Шеремета

Какую программу предложило новое правительство Украины

Какую программу предложило новое правительство Украины

Команда Зеленского начала турне «Диалог об Украине»

Команда Зеленского начала турне «Диалог об Украине»

Новый генпрокурор Украины взял «дело Шеремета» на особый контроль

Новый генпрокурор Украины взял «дело Шеремета» на особый контроль