ГАИ проведет по всей стране спецмероприятие
Сегодня по всей стране Госавтоинспекция проведет спецмероприятие.
Как сообщили в республиканской ГАИ, первый в этом году Единый день безопасности дорожного движения пройдет под девизом «В новый год по «Доброй дороге!».
В МВД рассказали, что главная цель мероприятия — пропаганда соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.
«Превышение скорости, нарушение правил обгона и проезда перекрестков, не пропуск пешеходов на переходах, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не использование детских удерживающих устройств для перевозки детей — все это грубейшие нарушения Правил дорожного движения со стороны водителей. Чаще всего именно они приводят к происшествиям на дороге», — отметили в ГАИ.
О собственной безопасности должны позаботиться и пешеходы: переход дороги в неустановленном месте, неожиданный выход на дорогу из-за транспорта, нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии, неиспользование фликеров зачастую стоят им больших неприятностей.
«Культура, взаимоуважение, понимание основ безопасного поведения — вот тот фактор, который может привести всех участников дорожного движения к максимальной безопасности», — подчеркнули в ГАИ.