ГАИ проведет по всей стране спецмероприятие

Сегодня по всей стране Госавтоинспекция проведет спецмероприятие.

Как сообщили в республиканской ГАИ, первый в этом году Единый день безопасности дорожного движения пройдет под девизом «В новый год по «Доброй дороге!».

В МВД рассказали, что главная цель мероприятия — пропаганда соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.

«Превышение скорости, нарушение правил обгона и проезда перекрестков, не пропуск пешеходов на переходах, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не использование детских удерживающих устройств для перевозки детей — все это грубейшие нарушения Правил дорожного движения со стороны водителей. Чаще всего именно они приводят к происшествиям на дороге», — отметили в ГАИ.

О собственной безопасности должны позаботиться и пешеходы: переход дороги в неустановленном месте, неожиданный выход на дорогу из-за транспорта, нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии, неиспользование фликеров зачастую стоят им больших неприятностей.

«Культура, взаимоуважение, понимание основ безопасного поведения — вот тот фактор, который может привести всех участников дорожного движения к максимальной безопасности», — подчеркнули в ГАИ.