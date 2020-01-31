Обезьяньи мозги, кровавые моллюски… Какие экзотические продукты лучше не пробовать

Нередко люди любят попробовать что-нибудь экзотического, дескать, привычная пища уже надоела.

Однако за аппетитной на первый взгляд оберткой, которой является реклама того или иного экзотика, зачастую скрывается опасность нашему здоровью.

Свою чертову дюжину таких продуктов составил med-heal.ru .

Аки

Этот фрукт произрастает на Ямайке, похож на личи и очень популярен в карибской кухне. Однако он может привести к коме и смерти. Дело в том, что незрелые плоды содержат в себе сильнейший яд.

Рыба фугу

Этот деликатес едят в Японии. Повар, который готовит это блюдо, должны быть обучен, чтобы аккуратно удалить некоторые органы рыбы, такие как яичники, кишечник и печень, содержащие тетродотоксин, который в 1200 раз опаснее цианида.

Лягушка-бык

Эта экзотическая лягушка потребляется в Африке (особенно в Намибии). Молодые особи содержат токсичные вещества, которые могут быть опасны для жизни.

Орехи кешью

Они популярны по всему миру. Как правило, орехи поступают в продажу уже обработанными, потому что в натуральном виде они содержат урушиол — очень токсичное вещество.

Кровавые моллюски

Тело такого моллюска наполнено красной жидкостью, содержащей большое количество вирусов (гепатит А, брюшной тиф, дизентерия) и бактерий. Он в основном потребляется в Китае.

Этидзэн курага

Еще одно популярное блюдо в Японии. Эту гигантскую медузу нужно тщательно готовить, в противном случае она может быть токсична.

Маниока

Маниоку нужно готовить должным образом, поскольку горечь ей придает цианид.

Панжим эдул

Этот фрукт Юго-Восточной Азии должны быть хорошо ферментирован перед употреблением, поскольку он содержит цианид водорода.

Фесих

Эту рыбу любят в Египте в соленом и копченом виде, но непотрошеную. Она может содержать много вредных для здоровья бактерий и несет риск ботулизма.

Обезьяньи мозги

Потребляемые в некоторых странах Азии, обезьяньи мозги могут передавать болезнь Крейтцфельда-Якоба, поэтому их нужно тщательно готовить.

Листья ревеня

Хотя стебли этого растения очень популярны для приготовления пирогов, листья опасны и содержат щавелевую кислоту, очень вредную для почек.

Абсент

Нет необходимости представлять этот продукт, который считается спиртным напитком. Он, как известно, вызывает расстройства психики, галлюцинации, иногда приводит к самоубийству или приступам эпилепсии.

Бузина черная

Ее ягоды издавна принимаются как лекарство. Но когда они употребляются неправильным образом, они могут быть смертельны. Недоваренные ягоды способны вызвать тяжелую диарею и судороги.