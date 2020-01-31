Deutsche Bank заявил об убытках в 2019 году

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Руководство Deutsche Bank сообщило о полученных в 2019 году убытках на 5,3 млрд евро.

Как отмечается, только в четвертом квартале чистые убытки составили около 1,5 млрд евро.

Сообщается, что это произошло «исключительно из-за затрат на реструктуризацию», пишет DW.

В Deutsche Bank отметили, что понесенные в 2019 году убытки в целом соответствуют прогнозам. Летом прошлого года финансовый концерн принял масштабную программу реформ с целью сделать Deutsche Bank более доходным и ориентированным на клиентов.

«Самая радикальная трансформация Deutsche Bank за два десятилетия, безусловно, имеет свою цену, поэтому негативный результат за прошедший год никого не должен удивлять», — заявил глава банка Кристиан Зевинг.

По его словам, реструктуризация идет по плану, новая стратегия приносит плоды, и банк в некоторых сферах добился даже больших результатов, чем ожидалось.

В настоящее время в банке работают почти 88 тысяч человек — примерно на 4 тысячи меньше, чем годом ранее.
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Тэги: Deutsche Bank Германия Персона: Кристиан Зевинг

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