Deutsche Bank заявил об убытках в 2019 году

Руководство Deutsche Bank сообщило о полученных в 2019 году убытках на 5,3 млрд евро.

Как отмечается, только в четвертом квартале чистые убытки составили около 1,5 млрд евро.

Сообщается, что это произошло «исключительно из-за затрат на реструктуризацию», пишет DW .

В Deutsche Bank отметили, что понесенные в 2019 году убытки в целом соответствуют прогнозам. Летом прошлого года финансовый концерн принял масштабную программу реформ с целью сделать Deutsche Bank более доходным и ориентированным на клиентов.

«Самая радикальная трансформация Deutsche Bank за два десятилетия, безусловно, имеет свою цену, поэтому негативный результат за прошедший год никого не должен удивлять», — заявил глава банка Кристиан Зевинг.

По его словам, реструктуризация идет по плану, новая стратегия приносит плоды, и банк в некоторых сферах добился даже больших результатов, чем ожидалось.

В настоящее время в банке работают почти 88 тысяч человек — примерно на 4 тысячи меньше, чем годом ранее.