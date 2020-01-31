Использование мессенджера WhatsApp может быть опасно

По словам создателя Telegram Павла Дурова, использование мессенджера WhatsApp опасно.

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В частности, он заявил, что люди при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются.

Кроме того, источником опасностей могут быть бэкдоры — намеренно встроенные разработчиками тайные уязвимости, пишет lenta.ru .

Дуров считает, что шифрование данных не всегда устраивает правоохранительные органы, которые и заставляют разработчиков вставлять уязвимости в приложения.

По его словам, бэкдоры маскируются под неожиданно обнаруженные изъяны в безопасности, и напомнил, что за последний год в WhatsApp было обнаружено 12 таких сбоев.

Также основатель Telegram указал на недостатки шифрования в WhatsApp. Он отметил, что его исходный код скрыт, а двоичные файлы приложений запутаны, что затрудняет их анализ.