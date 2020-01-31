Без паники! Это не война

В Вооруженных силах Беларуси проходят занятия по боевой готовности.

Как сообщили в Минобороны, главные усилия в ходе подготовки будут сосредоточены на обеспечении военной безопасности Беларуси, эффективного применения всех элементов ее военной организации на основании всесторонней оценки и прогноза развития военно-политической и стратегической обстановки вокруг республики.

В военном ведомстве также сообщили, что в период с 31 января по 1 февраля на дорогах четырех областей — Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской — ожидается движение колонн военной и специальной техники, которые будут направляться к местам выполнения учебно-боевых задач.

ГАИ и ВАИ рекомендуют участникам дорожного движения «повысить бдительность», а также «соблюдать правила дорожного движения».