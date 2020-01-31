Военные летчики вывезут граждан ФРГ из Уханя

Уже в ближайшее время правительство ФРГ предпримет усилия для доставки своих граждан из китайского Уханя.

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Как сообщается, для этого будет задействована военная авиация, сообщили в МИД Германии.

Консульская группа в настоящее время регистрирует в посольстве в мегаполисе всех желающих уехать и уточняет их доставку в аэропорт, пишет rusverlag.de .

Те, кто возвращается из Китая, должны учитывать, что во Франкфурте-на-Майне они будут временно изолированы, чтобы исключить наличие новго коронавируса. По информации Минздрава, планируется 14 дней карантина.

Как сообщалось сегодня, вирус унес жизни уже 213 человек. Очаг заболевания находится в Ухане.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Как говорится в заявлении ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты.

В Беларуси по подозрению на заражение коронавирусом 2019-nCoV был обследован 121 человек, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун (74 человека, из них 25 — граждане КНР, шесть — Украины, остальные — граждане Беларуси).