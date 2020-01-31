Лидеры оппозиции передали обращение госсекретарю США

Лидеры белорусских политических партий передали обращение госсекретарю США Майклу Помпео, сообщает пресс-служба Объединенной гражданской партии.

Фото из Википедии

Обращение на английском языке было передано черед посольство США.

Документ подписали исполняющий обязанности председателя ОГП Николай Козлов, председатель Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская партия» Павел Северинец, заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич.

«Являясь убежденными сторонниками евроатлантической интеграции как приоритета Беларуси во внешней политике, мы с интересом восприняли сообщение о вашей короткой рабочей поездке в Минск, — говорится в обращении. — В этой связи хотели бы сконцентрировать ваше внимание на некоторых актуальных вопросах внутренней и внешней политики Беларуси, а также проблемах, которые, на наш взгляд, было бы важно затронуть на встрече с представителями белорусского режима».

Для сторонников перемен в Беларуси, подчеркивают авторы обращения, было бы важно услышать от официальных представителей США, что «Вашингтон остается привержен духу и обязательствам, зафиксированным в Будапештском Меморандуме и готов обсуждать вопрос о гарантиях безопасности Беларуси со всеми заинтересованными сторонами».

«Такое послание особенно актуально сейчас, после трагических событий, продолжающихся в Украине и возросшим рисками и угрозами для суверенитета Беларуси со стороны Российской Федерации, — отмечается в обращении. — К новым рискам и угрозам для безопасности не только Беларуси, но и ряда стран ЕС мы относим и строительство Белорусской АЭС, которую рассматриваем как инструмент усиления энергетической зависимости Беларуси от Москвы и политического давления и шантажа».

Политики также отмечают, что «вопрос проведения в Беларуси честных, свободных выборов по стандартам ОБСЕ является главным условием для перемен в Беларуси и должен стать вопросом №1 в международной повестке дня и в переговорах США и ЕС с официальным Минском».

«Данное требование — это часть международных обязательств Беларуси, зафиксированных в Копенгагенском соглашении, и оно должно напрямую увязываться с вопросами экономического сотрудничества международного сообщества с властями Беларуси, — подчеркивается в обращении. — Голос США в защиту прав и свобод граждан Беларуси может быть важной инвестицией в прекращение репрессий в отношении тех, кто выходит защищать суверенитет страны от рисков и угроз со стороны Кремля и в поддержку честных, свободных выборов».

В обращении также подчеркивается, что остается актуальным вопрос расследования похищения и исчезновения оппонентов белорусского режима в 1999-2000 годах.

«Без позитивного решения данных вопросов по существу мы не видим предпосылок для снятия американских точечных финансовых и визовых санкций в отношении отдельных белорусских чиновников. Размах репрессий в последнее время, как минимум, актуализирует дискуссии о возможности расширения таких точечных санкций», — говорится в обращении.

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Минск 1 февраля.

«1 февраля в Минске госсекретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси, а также подтвердить наше желание нормализовать двусторонние отношения», — сообщила 24 января пресс-служба Госдепартамента.