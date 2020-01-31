МВД: за год в Беларуси выросло количество преступлений

На коллегии милицейского ведомства глава МВД Юрий Караев привел некоторые цифры по криминогенной ситуации в стране в прошлом году.

Так, по его словам, сократилось число поступающих в милицию заявлений и сообщений о преступлениях (-7,9%). Стало меньше особо тяжких и тяжких преступных деяний (-9,5%). Снизился уровень рецидивной преступности (-5,2%).

В то же время, отметил министр, количество зарегистрированных преступлений в целом по стране выросло на 5,4%.

В пресс-службе МВД это объяснили тем, что существенно возросло число уголовно наказуемых деяний в сфере IT, а также совершенных в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

Также констатировано, что «продолжает оставаться серьезной угрозой сексуальное насилие над детьми, в том числе в сети Интернет».