В Копыльском районе участковый застрелил агрессивную собаку

Участковый инспектор применил табельное оружие, чтобы урезонить агрессивную собаку.

Фото УВД Минской области

Как сообщили в УВД Минской области, инцидент произошел в деревне Старый Копыль. Милицию вызвал 70-летний пенсионер, которого укусила это животное.

Прибывшие в село сотрудники милиции и работники ЖКХ пытались поймать собаку, но та «вела себя очень агрессивно, бросалась на людей, создавая угрозу их жизни и здоровью».

Работник коммунальных служб четырежды выстрелил в животное из пневматического пистолета дротиками со снотворным, но оно не подействовало.

Когда же пес бросился на участкового, тот применил табельное оружие.

В УВД также сообщили, что пострадавший пенсионер был доставлен районную больницу.

Тело обезвреженной собаки направлено в Копыльскую райветстанцию, для проведения экспертизы.