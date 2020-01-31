В Копыльском районе участковый застрелил агрессивную собаку
Участковый инспектор применил табельное оружие, чтобы урезонить агрессивную собаку.
Как сообщили в УВД Минской области, инцидент произошел в деревне Старый Копыль. Милицию вызвал 70-летний пенсионер, которого укусила это животное.
Прибывшие в село сотрудники милиции и работники ЖКХ пытались поймать собаку, но та «вела себя очень агрессивно, бросалась на людей, создавая угрозу их жизни и здоровью».
Работник коммунальных служб четырежды выстрелил в животное из пневматического пистолета дротиками со снотворным, но оно не подействовало.
Когда же пес бросился на участкового, тот применил табельное оружие.
В УВД также сообщили, что пострадавший пенсионер был доставлен районную больницу.
Тело обезвреженной собаки направлено в Копыльскую райветстанцию, для проведения экспертизы.