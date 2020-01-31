На выходных в Беларуси будут повышенные курсы евро и доллара

/ Экономика
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Январские торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом европейской и американской валют.

Так, евро добавил 0,003 пункта и завершил сессию на отметке 2,3569 белорусского рубля, а доллар на 0,0003 пункта — 2,138 белорусского рубля.

А вот российская валюта сегодня упала на 0,0071 пункта — 3,3857 белорусского рубля за 100 российских.

В первый месяц 2020 года основные иностранные валюта изменились следующим образом:

  • евро снизился на 0,0068 пункта;
  • доллар вырос на 0,0295 пункта;
  • российский рубль снизился на 0,0125 пункта.
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Тэги: валюта

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