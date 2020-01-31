Белорусы задолжали по кредитам 14,15 млрд рублей

Задолженность населения по банковским кредитам увеличилась в 2019 году на 2,56 млрд рублей, или на 22%.

Как отмечает Нацбанк, на начало 2020 года задолженность физлиц достигла 14,15 млрд рублей. В том числе задолженность на финансирование жилой недвижимости увеличилась на 19,9% до 8,57 млрд рублей на 1 января, по потребительским кредитам — на 25% до 5,48 млрд рублей.

Тема кредитования населения поднималась на прошлой неделе на расширенном правлении Нацбанка. Участники заседания констатировали, что темпы роста кредитования населения в 2019 году замедлились по сравнению с 2018-м.

В последние годы в Беларуси наблюдаются высокие темпы роста потребительского кредитования. В 2017 году задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 75% до 3 млрд рублей, в 2018 году — на 45,7% до 4,39 млрд рублей на 1 января 2019 года.

«Для противодействия потенциальным рискам Национальным банком введены макропруденциальные инструменты, направленные на замедление чрезмерного роста кредитования населения. Это показатели обеспеченности кредита и долговой нагрузки», — напомнил зампредседателя Нацбанка Дмитрий Калечиц, выступая на прошлой неделе на расширенном заседании правления главного банка страны.

Как сообщалось, в 2018 году регулятор ввел показатель долговой нагрузки, согласно которому банки должны ограничивать выдачу кредитов физлицам, чьи ежемесячные финансовые обязательства превышают 40% среднемесячного дохода.

В апреле 2019 года регулятор довел до банков дополнительные требования, которые они должны выполнять на этапе рассмотрения заявок клиентов о получении потребительских кредитов. В частности банки должны рассчитывать показатель долговой нагрузки с учетом задолженности населения, сформировавшейся у граждан в связи с покупкой товаров посредством карт рассрочек.

Карты рассрочки, которые позволяют населению оформить фактически беспроцентный кредит при покупке товара, стали появляться на рынке в 2014 году. К настоящему времени эмитентами таких карт стали уже 10 коммерческих банков.

«Мне кажется, что бурное развитие карт рассрочек себя исчерпало», — предположил в прошлом году председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, отвечая на вопросы журналистов.