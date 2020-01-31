В субботу в Беларуси будет до +9°С

/ Общество
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В первый день февраля на погоду на территории Беларуси будут влиять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, а также теплые воздушные массы атлантического происхождения.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, сохранится облачная погода. Временами пройдут дожди. Местами сгустится слабый туман, ночью по востоку слабый гололед.

Ветер западной четверти порывистый, утром и днем местами, преимущественно по юго-западу, сильный порывистый.

Температура воздуха:

  • ночью от 0°С по востоку до +8°С по юго-западу;
  • днем +3..+9°С.
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Тэги: погода

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