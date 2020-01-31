В субботу в Беларуси будет до +9°С
В первый день февраля на погоду на территории Беларуси будут влиять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, а также теплые воздушные массы атлантического происхождения.
По прогнозам синоптиков, сохранится облачная погода. Временами пройдут дожди. Местами сгустится слабый туман, ночью по востоку слабый гололед.
Ветер западной четверти порывистый, утром и днем местами, преимущественно по юго-западу, сильный порывистый.
Температура воздуха:
- ночью от 0°С по востоку до +8°С по юго-западу;
- днем +3..+9°С.