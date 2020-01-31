В Кремле рассказали, когда может состояться разговор Путина и Лукашенко

В ходе традиционного брифинга для российских СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда может состояться новый разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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По его словам, передает РБК , в ближайшее время «контакты на высшем уровне не запланированы».

Песков отметил, что «они могут появиться», если «президенты посчитают нужным».

Вместе с тем, отметил представитель Кремля, запланирована встреча премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Сергея Румаса.

Пресс-секретарь не видит ничего плохого в том, что Беларусь занялась поиском альтернативы российской нефти.

Он подчеркнул, что «если нефть получается дешевле российской, то любая страна должна действовать исходя из своих интересов».

Как ранее писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Напомним, Александр Лукашенко ранее рассказал, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.

Тему диверсификации поставок нефти Александр Лукашенко в очередной раз поднял в ходе общения с работниками Завода газетной бумаги в Шклове (Могилевская область) 24 января. «Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема», — заявил он.