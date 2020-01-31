Один день из жизни наземного транспорта Минска в коротком видео от Яндекс.Карты

Аналитики Яндекса сделали карту , на которой примерно за минуту можно увидеть один день минской сети наземного транспорта: как выходят на линию утренние автобусы, троллейбусы и трамваи, как заполняются улицы днём и как они пустеют ночью.

Выглядит карта вот так. Зелёные точки — это автобусы, синие — троллейбусы, красные — трамваи.

По данным Яндекс.Карт, в средний будний день в Минске на линию выходят примерно 1790 единиц общественного транспорта. Из них 1022 — автобусы, 662 — троллейбусы и 107 — трамваи.

Активное движение общественного транспорта начинается между пятью и шестью утра. С семи до девяти — час пик, в это время на улицах Минска одновременно находятся в среднем 1315 единиц транспорта. Потом количество транспорта снижается: с десяти утра до трех часов дня на линии примерно 740 машин.

После 15:00 активность движения быстро растет. С начала пятого до половины седьмого — вечерний час пик, немного менее активный, чем утром. Затем количество транспорта снижается, а после полуночи движение почти останавливается.

В выходные на линию выходит примерно на треть меньше машин. Выраженных часов пик нет: с семи утра до семи вечера активность движения держится примерно на одном уровне.