Фотофакт. В центре Минска строят жилой дом за 18 млн

Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой появится на пересечении улиц Шорной и Коллекторной.

Сейчас стройка выглядит довольно оживленно. Но еще недавно на этой территории шумели деревья сквера, пишет realt.by . Заказчик строительства — ГПО «Минскстрой».

Дом значится в инвестпрограмме Минска на 2020 год. Строить объект, судя до документу, начали в 2019-м. Примерная дата окончания строительства — 2021 год. Источник финансирования — бюджет Минска. Сметная стоимость строительства: 17 650 256,00 рублей.