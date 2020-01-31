Минздрав Беларуси не ожидает дефицита медицинских масок

На складах медицинских торговых предприятий Беларусь ежедневно в наличии есть более полуторамиллиона медицинских масок. Ситуация с наличием этого товара контролируется Министерством здравоохранения, сообщает пресс-служба ведомства.

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В Беларуси медицинские маски выпускают семь предприятий — в сумме более 100 тысяч штук в день.

Маски продаются как поштучно (от 17 копеек), так и упаковками — по 3-5 штук (от 58 копеек). Маски различаются по количеству слоев — от двух до четырех, и по виду крепления — на резинках или на завязках.

Маску как меру профилактики против инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, рекомендуется носить в помещениях с большим скоплением людей. На улице в холодное время года ношение маски считается излишней мерой предосторожности.

Как отмечают медики, соблюдение элементарных правил личной гигиены эффективнее ношения масок.

А вот уже заболевшим носить маски рекомендуется — чтобы не распространять вирус.

Среднее время использования медицинской маски — не более трех часов.