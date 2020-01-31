В Алматы прошла первая встреча Румаса с новым премьером России Мишустиным

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В ближайшее время правительства Беларуси и России намерены провести встречу для обсуждения всех актуальных вопросов двусторонних взаимоотношений, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Видеозапись его беседы с представителями СМИ на своей странице в «Фейсбуке» опубликовала пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

Сегодня в Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета — встреча глав правительств Евразийского экономического союза. В рамках этого мероприятия Румас провел первые переговоры со своим новым российским коллегой Михаилом Мишустиным.


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«Мы сегодня познакомились с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Много общались с руководителем российского правительства, как в кулуарах, где у нас во время перерыва была возможность обсудить наши двусторонние вопросы, так и провели двустороннюю встречу, — сказал премьер-министр Беларуси. — Мы прошлись по всем вопросам, которые есть сегодня нерешенные в нашей двусторонней повестке дня. Это целый ряд вопросов, которые касаются и введения Российской Федерацией маркировки, это и вопросы взаимодействия с РФ по вступлению Беларуси в ВТО. Это, конечно же, вопросы энергетические, которые сегодня в первую очередь стоят в белорусской повестке дня, и вообще целый спектр вопросов интеграции с Российской Федерацией».

«Мы договорились в ближайшее время командами провести встречу в Москве — полноценную встречу правительств — для решения этих вопросов. Мы отдали соответствующее поручение нашим министрам для того, чтобы они подготовили эту встречу и в ближайшее время мы могли встретиться с председателем российского правительства и пройтись по всем без исключения вопросам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях с Российской Федерацией», — добавил Румас.
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Тэги: Беларусь-Россия заседание Евразийского межправительственного совета Персона: Сергей Румас Михаил Мишустин Город: Алматы

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