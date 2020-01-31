ОМОН задержал минчанина, который под видом милиционера обыскивал людей

Сотрудники по борьбе с киберпреступлениями при силовой поддержке ОМОНа задержали 32-летнего минчанина, который под видом сотрудника правоохранительных органов обыскивал людей, а затем присваивал их деньги и банковские карты.

По данным пресс-службы МВД, одно из сообщений в милицию поступило от посетителя железнодорожного вокзала в Минске. В холле к нему подошел неизвестный, представился милиционером, начал досматривать личные вещи «задержанного». В итоге злоумышленник изъял деньги и банковскую карту.

По требованию «сотрудника» потерпевший сообщил пин-код якобы для идентификации ее владельца. Когда личные сведения были «проверены по базе», подозреваемый положил карту в кошелек потерпевшего. Позже выяснилось, что он ее незаметно заменил на другую.

Оперативники установили, что эту преступную схему задержанный использовал около месяца, уже установлены несколько жертв. Не исключено, что обманутых людей может быть больше.