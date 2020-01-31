На стройке минского Mega Park травмировались трое рабочих

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Днем 31 января на территории строящегося объекта на улице Казимировской упала выдвижная платформа гидравлического подъемника.

По предварительным данным, платформа упала с высоты около 10 метров, передает TUT.by.

Фото: СК

Это случилось на строительстве крупного торгового-развлекательного центра Mega Park, который должен открыться в Каменной Горке летом 2020 года.

Следственно-оперативная группа осматривает место происшествия, опрашиваются очевидцы, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Проводится проверка.
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Тэги: Каменная Горка Mega Park Город: Минск

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