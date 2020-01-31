Видеофакт. ОМОН ворвался в екатеринбургское кафе и избил посетителей

В Екатеринбурге бойцы ОМОН ворвались в кафе «Пати-шах», повалили людей внутри на пол и пинали их ногами.

Об этом E1.ru рассказал владелец заведения Николай Мирюков. В доказательство своих слов он привел запись с камер видеонаблюдения в кафе, на которой силовики бросают людей на пол. По словам владельца заведения, «руководители операции» требовали удалить эти записи.

«Кто-то из руководства кричал, чтобы любым путем уничтожить видеозаписи. Сына запугали: "Если не сотрешь, то мы сейчас отца на 15 суток закроем, а по дороге ******* [изобьем]". Стояли прямо над ним и говорили: "Стирай давай"», — рассказал предприниматель. По его словам, силовики никому не объяснили причину своего визита.

В пресс-службе МВД по городу сообщили изданию, что в тот день «проводились оперативные мероприятия». «По итогам хозяину ничего не должны были сообщать», — сказали в пресс-службе, отметив, что никаких заявлений об избиении им не поступало.