В России обнаружили двоих китайцев с коронавирусом

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Заболевания подтверждены лабораторными исследованиями в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Источник: Центр теориии систем и инженеринга Университета Джонса Хопкинса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала, что в результате проводимого мониторинга за лицами, прибывшими с территории Китая выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Больные с первого дня пребывания в России находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Заболевания протекают в легкой клинической форме.

По состоянию на вечер 31 января коронавирусом заражены 9776 человек в 23 странах, включая Финляндию, Германию, Францию. Жертвами стали 213 человек.

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: вирус 2019-nCoV Россия китайцы

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