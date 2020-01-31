В России обнаружили двоих китайцев с коронавирусом

Заболевания подтверждены лабораторными исследованиями в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Источник: Центр теориии систем и инженеринга Университета Джонса Хопкинса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала , что в результате проводимого мониторинга за лицами, прибывшими с территории Китая выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Больные с первого дня пребывания в России находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Заболевания протекают в легкой клинической форме.