В России обнаружили двоих китайцев с коронавирусом
Заболевания подтверждены лабораторными исследованиями в ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Больные с первого дня пребывания в России находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Заболевания протекают в легкой клинической форме.
По состоянию на вечер 31 января коронавирусом