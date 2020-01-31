Возле киевской мечети задержали 25 человек

Нацполиция совместно с представителями миграционной службы устроила внеплановую проверку документов у прихожан мечети Исламского культурного центра.

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов.

По его словам, массовую проверку мусульман проводили силами около 40 человек «на выходе из двора мечети и во время молитвы, и после молитвы». Облаву устроили во время пятничной молитвы.

В результате полиция задержала 25 человек, у которых не было с собой документов, сказал он.

Исмагилов напомнил, что подобные облавы у мечетей присущи российским властям и никак не вписываются в демократическое общество.

«Такой метод работы является аморальным и унизительным! Человек должен паспорт повесить на шею в развернутом виде и только так идти на молитву в мечеть? Может, давайте, мусульман на законодательном уровне обяжем на одежду пришивать какой-то знак принадлежности к исламу, чтобы похоже было на маркировку людей в Германии во времена нацизма?» — возмутился муфтий.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что работники миграционной службы свои действия «объяснили рейдом по выявлению нелегальных мигрантов».

По его словам, действия полиции и миграционной службы являются «вопиющим и массовым нарушением прав человека».