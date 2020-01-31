В Молодечно скончался главный режиссер областного театра кукол

Николая Андреева обнаружила в его квартире соседка.

Источник: СТВ

Об этом сообщили TUT.by коллеги режиссера.

Николай Андреев окончил Белорусский театрально-художественный институт и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Был артистом государственного кукольного театра, главным режиссером Гродненского областного театра кукол, руководителем курса актеров театра кукол в Гродненском училище искусств. С апреля 2004 года возглавлял Минский областной театр кукол «Батлейка» в Молодечно.