В Молодечно скончался главный режиссер областного театра кукол
Николая Андреева обнаружила в его квартире соседка.
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Николай Андреев окончил Белорусский театрально-художественный институт и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Был артистом государственного кукольного театра, главным режиссером Гродненского областного театра кукол, руководителем курса актеров театра кукол в Гродненском училище искусств. С апреля 2004 года возглавлял Минский областной театр кукол «Батлейка» в Молодечно.