В Молодечно скончался главный режиссер областного театра кукол

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Николая Андреева обнаружила в его квартире соседка.

Источник: СТВ

Об этом сообщили TUT.by коллеги режиссера.

Николай Андреев окончил Белорусский театрально-художественный институт и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Был артистом государственного кукольного театра, главным режиссером Гродненского областного театра кукол, руководителем курса актеров театра кукол в Гродненском училище искусств. С апреля 2004 года возглавлял Минский областной театр кукол «Батлейка» в Молодечно.
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Тэги: театр кукол Батлейка Персона: Николай Андреев Город: Молодечно

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