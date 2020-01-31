Михаил и Саид Гуцериевы стали cвидетелями по делу о контрабанде дизеля

Близкий к Лукашенко российский олигарх, его сын, а также четверо бывших и нынешних менеджеров «ФортеИнвеста» стали свидетелями по делу о контрабанде около 100 тысяч тонн российского дизеля на Украину.

Об этом РБК сообщил Анзор Ибрагимов, адвокат трейдера Cantarell Trading, который доставил на Украину этот дизель, купленный у «ФортеИнвеста».

В отношении Гуцериевых и четырех менеджеров были проведены «следственные действия», говорится в письме главы Cantarell Trading Денильбека Гайрбекова, которое он адресовал «компетентным органам Российской Федерации». Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил, что бизнесмены и менеджеры проходят по делу свидетелями.

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал Ибрагимов. По его словам, подозреваемый по этому уголовному делу только один — капитан судна Виктор Абдулхаликов, который доставил для Cantarell дизель на Украину.

«У нас нет рычагов контроля за трейдером после продажи товара на условиях FOB (Free-on-board, поставка в порту. — ред.). К сожалению, трейдер проявил недобросовестность, зная, что для поставок на Украину нужно получать специальное разрешение», — сообщил представитель «ФортеИнвеста».

По версии следствия, груз должен был уйти в Турцию, но оказался на Украине. При этом поставки российского топлива на украинский рынок с 2015 года регламентируются особым порядком — экспортеры должны доказать, что товар двойного назначения не будет использован в военных целях, и получить специальное разрешение от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Этого не сделали ни «ФортеИнвест», ни Cantarell.