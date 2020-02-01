Теплые воздушные массы атлантического происхождения накрыли Беларусь

Февраль в Беларуси начинается с, не по сезону, теплой погоды. Сегодня на нее окажут влияние атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы и более теплые воздушные массы атлантического происхождения.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Практически по всей стране выпадут осадки (дождь; в северо-восточной части с мокрым снегом).

Наблюдающиеся местами по республике туманы, в период с 0 до 5 часов распространятся на большую часть территории и сохранятся до 9-11 часов. Видимость в туманах 100-500 метров.

Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +1..+6°С (по юго-западу до +9°С):

Брест +7..+9°C;

Витебск +1..+3°C;

Гомель +1..+3°C;

Гродно +6..+8°C;

Могилев +2..+4°C;

Минск +4..+6°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.