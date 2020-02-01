Теплые воздушные массы атлантического происхождения накрыли Беларусь
Февраль в Беларуси начинается с, не по сезону, теплой погоды. Сегодня на нее окажут влияние атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы и более теплые воздушные массы атлантического происхождения.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Практически по всей стране выпадут осадки (дождь; в северо-восточной части с мокрым снегом).
Наблюдающиеся местами по республике туманы, в период с 0 до 5 часов распространятся на большую часть территории и сохранятся до 9-11 часов. Видимость в туманах 100-500 метров.
Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +1..+6°С (по юго-западу до +9°С):
- Брест +7..+9°C;
- Витебск +1..+3°C;
- Гомель +1..+3°C;
- Гродно +6..+8°C;
- Могилев +2..+4°C;
- Минск +4..+6°C.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.
Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.