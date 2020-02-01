На участке улицы Интернациональной в Минске на два месяца ограничили движение

С 1 февраля на участке улицы Интернациональной напротив зданий № 2–8 проводятся ремонтные работы.

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На этом участке, который примыкает к улице Городской Вал, ограничено движение всех видов транспорта. Сейчас здесь организовано одностороннее движение в направлении улицы Комсомольской.

Запрет на движение введен с 1 февраля и будет действовать по 30 апреля 2020 года.

Двигаться транспорту запрещено с 23:00 до 06:00. В остальное время участники дорожного движения могут перемещаться по этому участку дороги.

Такая информация содержится в решении Мингорисполкома № 97 от 16 января 2020 года.