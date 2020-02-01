Доллар в январе вырос на 1,6%

На 1,62% (с 2,1036 до 2,1377) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе 2020 года.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 года и 31 января 2020 года, белорусска национальная валюта показала седьмой показатель на территории бывшего СССР.

В лидерах по росту курса доллара оказались Украина — на 5,21% (с 23,6862 до 24,9196 гривны), Россия — на 1,83% (с 61,9057 до 63,0359 рубля), Молдова — на 1,74% (с 17,2093 до 17,5092 лея), Латвия, Литва и Эстония — на 1,64% (с 0,8902 до 0,9048 евро).

В Грузии доллар подорожал на 0,90% (с 2,8677 до 2,8934 лари), в Узбекистане — на 0,59% (с 9.507,56 до 9.563,33 сума), в Кыргызстане — на 0,30% (с 69,6439 до 69,85 сома), в Таджикистане — на 0,05% (с 9,6872 до 9,6924).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно). В Армении американская валюта подешевела на 0,23% (с 479,70 до 478,60 драма), в Казахстане — на 0,62% (с 381,18 до 378,80 тенге).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе не изменился (16,1 рубля).

В январе 2019 года официальный курс доллара в Беларуси снизился на 0,06% — восьмое место на территории бывшего СССР, по итогам года — на 2,60% (третье место). По итогам 2018 года Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).

Напомним, в 2020 году Беларусь должна направить на выплаты по госдолгу около 8,7 млрд рублей, при этом более чем на 90% долг этот валютный.