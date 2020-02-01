Число умерших от коронавируса 2019-nCoV достигло 259

46 человек умерло от нового коронавируса 2019-nCoV за минувшие сутки. Такие сведения приводит Министерство здравоохранения КНР.

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Всего с начала эпидемии он унес жизни 259 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, которая признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба, умершие пока зафиксированы только в Поднебесной.

Как отмечают китайские медики, по данным на пятницу, подтвержден 11 791 случай заражения коронавирусом. Отмечается, что 1795 человек находится в тяжелом состоянии.

В Беларуси по подозрению на заражение коронавирусом 2019-nCoV был обследован 121 человек, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун (74 человека, из них 25 — граждане КНР, шесть — Украины, остальные — граждане Беларуси).

Ранее Минздрав Беларуси сообщал, что коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

По словам министра Владимира Караника, в Национальном аэропорту Минск планируется ввести двойной контроль для выявления коронавируса. Первичный контроль будет на борту. При выявлении подозрения на ОРВИ он продолжится в изолированном помещении.

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее сообщалось, что китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса.

Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому коллеге.