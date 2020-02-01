Почти 400 человек оставались без тепла в агрогородке Вертелишки

Из-за аварии остановлена работа котельной торфобрикетного производства «Вертелишки» (филиал «Гроднооблгаз»).

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Как сообщили в Гродненском РОЧС в агрогородке Вертелишки без теплоснабжения оставались 12 многоквартирных и 18 частных жилых домов (380 человек).

Сигнал об аварии поступил в полночь. По данным спасателей, для отопления потребителей направлена передвижная котельная из Волковысского района.

По предварительным данным, причиной остановки котельной стал «выход из строя частотного пускателя электродвигателя циркуляционного насоса».

Ремонтники обещают исправить поломку сегодня к полдню.