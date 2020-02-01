Сторож сгорел в вагончике на пожаре в Ждановичах

По информации дежурной части МЧС, вечером 31 января произошел пожар в Витебске в подвале пятиэтажного многоквартирного дома на улице 4-й Тираспольской.

Спасателями были эвакуированы четыре человека. В результате пожара погиб мужчина, личность которого и причина пожара устанавливаются.

А ночью в агрогородке Ждановичи на улице Линейной в строительном вагончике на территории частного домовладения погиб 36-летний сторож.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории республики произошло девять пожаров (с начала года — 420; за аналогичный период прошлого года — 507).

По данным МЧС, с начала года огонь забрал жизни 80 человек (в январе 2019-го — 63).