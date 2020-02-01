Трамп не включил Беларусь в указ о новых визовых ограничениях США

Администрация США объявила о расширении списка стран, гражданам которых будет ограничен въезд в Соединенные Штаты.

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Впервые в этот перечень попало государство бывшего СССР — Кыргызстан. Беларусь в этот список не вошла.

Согласно тексту указа, который размещен на сайте Белого дома, в ограничительный список попали Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан и Танзания.

Граждане этих стран столкнутся с новыми ограничениями в получении определенных виз для въезда в Соединенные Штаты, однако о полном запрете на въезд речи не идет. Ограничения вступят в силу 21 февраля.

В январе издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США могут расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты.

В публикации отмечалось, что администрация Дональда Трампа изучает вопрос о внесении в этот список еще семи стран, в том числе, Беларуси. При этом говорилось, что список стран не окончательный и может быть изменен.

Указ об ужесточении иммиграционной политики президент подписал в январе 2017 года. Ограничения тогда коснулись граждан Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака. В марте того же года Ирак из этого списка был исключен.

1 февраля Беларусь планирует посетить госсекретарь США Майк Помпео. В преддверии визита представители белорусской оппозиции направили послание главе американской дипломатии.