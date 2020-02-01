Фотофакт. «Ауди» влетела под МАЗ

Невнимательные действия водителя грузовика привели к дорожно-транспортному происшествию на столичной улице Волгоградской.

Фото УГАИ Минска

Как сообщила представитель Госавтоинспекции Первомайского района Ирины Кавецкой, МАЗ при повороте налево не уступил дорогу попутной «Ауди», в результате чего и произошло столкновение.

В ходе разбирательства водитель грузовика пояснил, что просто не заметил движущуюся легковушку.

Ранее сообщалось, что в Минске девушка на «Тойоте» едва не влетела в подземный переход.