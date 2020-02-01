Лукашенко заверил Помпео, что тот приехал «в нормальную страну, где живет нормальный народ»

Во Дворце независимости в Минске проходит встреча президента Беларуси с государственным секретарем США Майком Помпео, который посещает Минск с кратким визитом в рамках поездки по постсоветскому региону.

Александр Лукашенко отметил, что он «искренне рад» сегодняшней встрече, сообщает БелапАН .

«Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США, так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США — абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей — рискнули приехать в Минск, посмотреть на эту страну: что же здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее мало и так далее», — сказал глава государства.

Лукашенко обратил внимание Помпео, что Беларусь — «это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом». «К этому нас сподвигает не только менталитет белорусского народа, но и та история, которую белорусский народ пережил, особенно во время, кстати, нашей совместной борьбы против нацизма, против фашизма. Каждый третий белорус в этой войне погиб. Вся страна была покрыта концлагерями, еврейскими гетто. Каждый третий человек погиб, это говорит само за себя. Поэтому и история, и менталитет нашего народа абсолютно миролюбивы», — добавил президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что «очень давно» знаком с Помпео, «к сожалению, заочно».

«В бытность вашей работы в прежней должности (до назначения госсекретарем Помпео был директором ЦРУ. — ред.) мы вместе с американцами проводили ряд совместных мероприятий по линии наших спецслужб в борьбе против терроризма, торговли людьми. Мы провели несколько очень серьезных операций по противодействию распространению ядерных элементов. И на границе с Беларусью (я помню несколько случаев) мы вместе задержали преступников, которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада. Так что у нас есть хоть небольшая, но совместная история нашей работы во имя мира на нашей планете и во имя борьбы против распространения ядерного оружия, чему вы сегодня в должности госсекретаря и ваш руководитель Дональд Трамп уделяете большое внимание. Как видите, есть что-то у нас общее, очень важное для людей», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что «готов обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке наших отношений, и искренне и честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют у истеблишмента США».