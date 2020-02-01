В ближайшее время США назначат посла в Беларуси

В ближайшее время Соединенные Штаты Америки назначат своего посла в Беларуси.

Об этом 1 февраля в Минске на встрече с президентом Беларуси сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео.

«Я надеюсь, что мы сможем дальше развивать наши отношения в отношении инвестиций. А также создать возможности для того, чтобы в Беларуси был суверенитет и независимость. Я понимаю, это то, чего вы хотите, я видел несколько отчетов по этому вопросу. Мы понимаем, что ваши соседи… У вас длительная история с Россией. Но мы не говорим о выборе между нами и ими, мы говорим о дипломатических отношениях» — заявил госсекретарь США, сообщает БелаПАН .

«Мы повысим наши [дипломатические] отношения. В ближайшее время мы назначим посла, он будет здесь. И вы ощутите все усилия, добрую волю на политическом, дипломатическом и другом уровне. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить экономическое развитие, чтобы американские компании приходили сюда, чтобы создавали новые рабочие места. И мы готовы поддержать вас в этом направлении», — отметил он.

Помпео выразил обеспокоенность в вопросе соблюдения прав человека в Беларуси и заявил, что США «будут продолжать продвигать реформы для защиты прав людей».

«Мы уверены, что вместе мы сможем добиться успехов в наших взаимных отношениях. Сейчас мы ищем такие возможности, поскольку, как вы знаете, я — первый госсекретарь, который прибыл в вашу страну с визитом за более чем два последних десятилетия», — подытожил американский чиновник.

Посольство США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года, напоминает БелаПАН . Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол Карен Стюарт, штат посольства был максимально сокращен. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.

В марте 2019 года Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства. 17 сентября заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил о том, что Беларусь и Соединенные Штаты приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов.