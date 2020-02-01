В Ивацевичах посетитель ледовой арены избил работника

До восьми лет лишения свободы грозит 34-летнему жителю Ивацевичей, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.

Как сообщает Следственный комитет, инцидент случился вечером 26 января в местной ДЮСШ, куда фигурант дела пришел вместе с сыном, чтобы покататься на коньках.

В это время ледовая арена была закрыта для массового катания — был залит новый лед, освещение арены не работало, других посетителей не было.

Однако мужчина и его сын вышли на лед. Сотрудник арены догнал их, чтобы сообщить о невозможности катания, после чего между мужчинами произошел конфликт.

Посетитель избил работника ДЮСШ руками и ногами, причинив 50-летнему мужчине тяжкие телесные повреждения.