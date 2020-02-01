Несовершеннолетняя Яна Давыденок, сбежавшая из дома с 47-летним мужчиной, возвращена родителям

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В июне прошлого года 17-летняя жительница агрогородка Кохановичи Верхнедвинского района Яна Давыденок ушла из дома вместе с 47-летним мужчиной, с которым втайне от родителей поддерживала отношения.

Долгое время информации о том, где может находиться эта пара, не было. В январе правоохранительные органы опубликовали видеообращение матери Яны с просьбой к дочери вернуться домой, после чего в милицию начали поступать сообщения от граждан, видевших похожую девушку.

Полученные сведения привели сотрудников розыска в агрогородок Озеры Гродненского района, где 30 января и были обнаружены беглецы.

Мужчина и девушка с конца лета проживали в постройке у пожилой женщины, перебивались случайными заработками.

Несовершеннолетняя передана законным представителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает УВД Витебского облисполкома.
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Тэги: несовершеннолетняя сбежала из дома Персона: Яна Давыденок Город: Верхнедвинск

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