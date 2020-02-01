Комедийное шоу ТНТ «Однажды в России» приезжает в Минск

25 апреля на сцене концертного зала «Минск» состоится премьера новой программы популярного комедийного шоу канала ТНТ «Однажды в России».

Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы.

В Минск приедут все звезды шоу — Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Давид Цаллаев, Тимур Тания, Денис Дорохов, Максим Киселев, Екатерина Моргунова, Александр Пташенчук, Заур Байцаев, Михаил Стогниенко, Тимур Бабъяк, Вячеслав Макаров, Карина Зверева, Валерий Равдин и Юлия Топольницкая.