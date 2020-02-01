Комедийное шоу ТНТ «Однажды в России» приезжает в Минск

/ Культура
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25 апреля на сцене концертного зала «Минск» состоится премьера новой программы популярного комедийного шоу канала ТНТ «Однажды в России».

Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы.

В Минск приедут все звезды шоу — Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Давид Цаллаев, Тимур Тания, Денис Дорохов, Максим Киселев, Екатерина Моргунова, Александр Пташенчук, Заур Байцаев, Михаил Стогниенко, Тимур Бабъяк, Вячеслав Макаров, Карина Зверева, Валерий Равдин и Юлия Топольницкая.

Билеты от 48 до 143 рублей у распространителей и на сайтах ticketpro.by и kvitki.by.
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Тэги: ТНТ скетч-шоу Персона: Азамат Мусагалиев Ольга Картункова Давид Цаллаев Тимур Тания Денис Дорохов Максим Киселев Екатерина Моргунова Александр Пташенчук Заур Байцаев Михаил Стогниенко Тимур Бабъяк Вячеслав Макаров Карина Зверева Валерий Равдин Юлия Топольницкая Город: Минск

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