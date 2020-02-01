Хоккейная команда президента без Лукашенко-старшего разгромила команду Гомельской области

Очередной матч любительского чемпионата на призы Президентского спортивного клуба провела хоккейная команда президента Беларуси.

1 февраля на льду столичной «Олимпик Арены» была крупно обыграна команда Гомельской области — 12:4 (6:1, 3:2, 3:1).

Александр Лукашенко в матче не участвовал. В это время во Дворце независимости он встречался с госсекретарем США Майком Помпео.

Младший сын президента Николай Лукашенко отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

За команду президента в этом матче также забрасывали Степан Пономарев, Алексей Титовец, Андрей Глебов, Олег Антоненко (дважды), Денис Курдеко (дважды), Павел Волчек (дважды), Дмитрий Мелешко и Геннадий Савилов.

Это пятая победа команды президента в пяти матчах. С 10 очками команда лидирует в турнирной таблице. Следующий матч команда Лукашенко проведет 21 марта в Барановичах против команды Брестской области.