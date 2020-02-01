Помпео: Беларусь и США еще не достигли той точки в отношениях, когда можно обсуждать отмену санкций

В Соединенных Штатах будут рассматривать, какие санкции против Беларуси можно снять, но пока страны в своих отношениях «не дошли до этой точки». Об этом заявил на пресс-конференции 1 февраля в Минске государственный секретарь США Майк Помпео.

«Санкции приняты законом. Мы будем рассматривать, как они действуют, какие можно снять санкции и в результате чего. Пока что мы до этой точки не дошли, но в такие моменты, как сегодня, всё это нас приближает к этой цели», — сказал Помпео, сообщает БелаПАН.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что официальный Минск приветствовал бы «более активную роль Соединенных Штатов в Беларуси, исходя из того значения, которое играют США на мировой арене».

«Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес присутствовал здесь, более активно работал здесь, — подчеркнул Макей. — Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами».

Министр иностранных дел отметил, что перед двумя странами стоит «очень много общих вызовов и угроз, с которыми мы можем и должны бороться вместе, которые мы можем победить только вместе» — «это и борьба с терроризмом, борьба с торговлей людьми, наркотраффиком, обеспечение безопасности в регионе и мире в целом».

По словам Макея, «несмотря на какие-то существующие разногласия между нашими странами, есть ряд сфер, где мы имеем общий интерес и где мы можем сотрудничать более эффективно».

Глава МИД также отметил, что вопросы демократии и прав человека «тоже сегодня очень детально и подробно обсуждались».

Беларусь, «возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане», отметил Макей: «Мы понимаем, что и мы должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере, в том числе и в сфере совершенствования прав человека. И мы это делаем».

США ввели санкции в отношении Беларуси после президентских выборов 2006 года в связи с нарушениями прав человека. Санкции касаются ряда бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, а также некоторых государственных предприятий нефтехимической отрасли.