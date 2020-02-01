США готовы помочь Беларуси решить проблему с поставками нефти

Соединенные Штаты Америки готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам.

Об этом, как сообщает БелаПАН, заявил государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции 1 февраля в Минске по итогам переговоров с белорусским президентом.

«Мы провели долгую беседу об экономических вопросах. Господин Лукашенко сказал, что Беларусь — суверенная и независимая страна, которая не может быть частью какой-либо другой страны. США хотят помочь Беларуси создать свое собственное суверенное государство. Поэтому наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам», — отметил госсекретарь.

«Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире. Всё, что вам нужно, — сказать нам, обратиться к нам», — дополнил Помпео.