Макей: Беларусь придает визиту госсекретаря США «абсолютно важное значение»

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Беларусь придает визиту государственного секретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео «абсолютно важное значение».

Об этом заявил 1 февраля в Минске министр иностранных дел Владимир Макей на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой, сообщает БелаПАН.

«Последний визит государственного секретаря США в Беларусь проходил 26 лет назад, — напомнил он. — Нынешний визит является наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия. Визит, как мы полагаем, призван придать значимый импульс поступательной нормализации наших двусторонних отношений».


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«Беседа с президентом Республики Беларусь прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания. Был обсужден широкий спектр двусторонних отношений. Стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются. Отмечена политическая воля сторон и далее развивать двусторонние отношения. Этому будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после 12-летнего перерыва», — подчеркнул Макей.

Глава МИД заявил, что белорусская сторона «приветствовала поддержку суверенитета и независимости Беларуси, которую высказывают Соединенные Штаты».


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По словам Макея, на встрече Лукашенко и Помпео был отмечен «значительный пока недоиспользованный потенциал двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества». Стороны «обсудили механизмы и направления, как и где это могло бы произойти».

«Акцент сделан также на взаимодействии по линии правоохранительных органов двух государств. Стороны подтвердили намерение продолжать диалог по вопросам региональной и международной безопасности. Состоялся в частности обмен мнениями о ситуации в регионе и о перспективах взаимодействия Беларуси с блоком НАТО. Отмечено намерение Беларуси приложить усилия по сохранению мира и безопасности на континенте», — добавил глава МИД.
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Тэги: Беларусь-США Персона: Владимир Макей Майк Помпео

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