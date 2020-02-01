Госсекретарь США нашел полчаса для встречи с представителями гражданского общества

Государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе однодневного визита в Минск 1 февраля встретился с представителями гражданского общества.

Встреча длилась около получаса. На ней присутствовали председатель «Таварыства беларуская мовы» Елена Анисим, глава закрытого властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак и председатель Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский.

Как рассказала БелаПАН Анисим, Помпео осведомлен о ситуации в стране и с интересом выслушал, какие ожидания у гражданского общества от США.

«Мы отметили, что хотели бы, чтобы США остались верны принципу сохранения суверенитета Беларуси и ее независимости. Он это подтвердил и сказал, что США будут оказывать поддержку гражданскому обществу», — рассказала Анисим.

По словам Гулака, в контексте темы прав человека на встрече говорилось и о реакции властей на акции в защиту независимости Беларуси, в том числе о многочисленных штрафах и арестах активистам.

«Я говорил о том, что, к сожалению, власти не используют возможности и не признают, что независимость — это поле общего интереса. И реакцию властей в данном случае трудно понять», — рассказал Гулак.

Беляцкий на встрече поднимал проблему соблюдения гражданско-политических прав.

«Я говорил, что ситуация с ними как раз у нас стабильно плохая в последние 25 лет. К сожалению, Лукашенко не видит в гражданском обществе никакого партнера даже по вопросу независимости, учитывая эти коллизии последних месяцев. Отметил, что Лукашенко, с одной стороны, говорит, что Беларусь будет независимой страной, а с другой — переговоры с Россией идут закрыто, непрозрачно, а общественные и политические активисты, которые выступают за независимость, преследуются», — сообщил Беляцкий БелаПАН .

По словам правозащитника, белорусские участники встречи акцентировали внимание на том, что США нужно проявлять больше внимания к Беларуси.