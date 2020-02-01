София Кенин выиграла Australian Open

Соревнования женского одиночного разряда на первом в этом сезоне турнире из серии «Большого шлема» выиграла 21-летняя американка.

Фото из микроблога Australian open

Финальная встреча, длившаяся чуть более двух часов, вкупе с другими победами на турнире принесла чемпионке Открытого чемпионата Австралии почти 2,825 млн долларов призовых.

Свою соперницу — испанку Гарбин Мугурусу (32-я ракетка мира) — София (перед стартом турнира занимала 15-ю позицию в рейтинге ВТА) обыграла в трех сетах — 4:6, 6:2, 6:2.

Это пока самая важная победа в карьере Кенин.

Напомним, в одиночном женском разряде выступали две белоруски. Обе проиграли в первом же раунде: Александра Саснович уступила бельгийке Гретье Миннен — 6:7, 6:4, 5:7; Арина Соболенко пропустила во второй круг испанку Карлу Суарес-Наварро — 6:7, 6:7.