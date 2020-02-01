Комедию Купаловского театра «Каханне як мілітарызм» покажут в прямом эфире

Видеосервис VOKA продолжает серию трансляций спектаклей Купаловского театра. Увидеть постановку «Каханне як мілітарызм» в прямом эфире и в любой точке Беларуси одновременно со зрителями в зале можно будет 6 февраля в 19:00.

«Каханне як мілітарызм» — одна из первых премьер Камерной сцены, которую открыли в театре в 2015 году как площадку, где могут работать молодые режиссеры.

Комедия поставлена Дмитрием Тишко (выпускником курса Николая Пинигина в Академии искусств) по одноименной пьесе современного российского драматурга Петра Гладилина.

Герои спектакля — три поколения одной семьи, которым не живется мирно: бабушка воюет с дедом, их дочери ведут бои со своими мужьями, а внучка — с парнем.

Ответ на вопрос, почему люди не могут жить в согласии, вместе со зрителями ищут народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик, заслуженный артист Республики Беларусь Георгий Малявский, а также Кристина Дробыш, Дмитрий Тумас, Евгения Кульбачная, Олег Гарбуз, Вячеслав Павлють, Светлана Кожемякина, Екатерина Яворская.

Трансляция проводится в рамках специального проекта к юбилейному 100-му сезону Национального академического театра имени Янки Купалы, генеральным партнером которого является компания А1.

«Каханне як мілітарызм» — уже шестой из онлайн-показов, которые начались на VOKA в сентябре 2019 года.